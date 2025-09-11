В Сергиевом Посаде прошел III Фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ»

Стартовой площадкой III Фестиваля равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ» стал Семейного центра имени А. И. Мещерякова. Больше 100 спортсменов-колясочников со всей Московской области собрались, чтобы сразиться в настольный теннис, дартс, бочче, корнхол, шаффлборд, неледовый керлинг, принять участие в забегах на колясках, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Атмосферу спортивного азарта разбавила праздничная программа, посвященная 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, музыкальное приветствие от солиста ансамбля песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота, заслуженного артиста России Игоря Артамонова. Все гости смогли принять участие в мастер-классах, в том числе тот именитых гостей. Например, урок по основам обращения со шпагой и рапирой провел двукратный чемпион мира, восьмикратный чемпион России, член сборной страны по фехтованию на колясках, мастер спорта международного класса Николай Лукьянов.

Особенностью III Фестиваля «Подмосковье БЕЗ границ» стало участие ветеранов СВО. А также впервые на физкульт разминку пригласили членов клуба «Активное долголетие». Во время фестиваля работала выставка технических средств реабилитации, где свои новинки и лучшие решения представили лидеры рынка.

Фестиваль был организован Московской областной общественной организацией инвалидов «Колесница» при поддержке Фонда президентских грантов, правительства Московской области, Министерства социального развития, Министерства информации и молодежной политики Московской области, а также администрации Сергиево-Посадского округа. Председатель Общества «Колесница» Игорь Гундеров не только высоко оценил уровень организации Фестиваля, но и поделился, что для «людей с БЕЗграничными возможностями» он готовит еще немало интересных проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.