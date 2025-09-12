В Сергиевом Посаде прошел фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ»

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» провела 11 сентября III фестиваль равных возможностей: «Подмосковье БЕЗ границ». Местом проведения в этом году стало ГБСУ социального обслуживания Московской области «Семейный центр имени А. И. Мещерякова» по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Пограничная 20. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Данная площадка дала возможность проведения мероприятия как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении, что очень актуально для массовых мероприятий маломобильных граждан с тяжелыми формами инвалидности. Перед началом мероприятия, участники посетили уникальный инклюзивный Храм Явления Божией матери прп.Сергию Радонежскому. Для участия в мероприятии приехало около 100 людей с инвалидностью, передвигающихся на кресла-колясках из Московской области и гости из Москвы. Для апробации современных средств передвижения и тренажеров, улучшающих работоспособность суставов, были приглашены участники программы «Активное долголетие». В рамках мероприятия прошли: концертная программа, спортивные состязания и мастер-классы, выставка технических средств реабилитации и множество различных активностей. Участники соревновались в дисциплинах: настольный теннис, дартс, бочча, корнхол, шаффлборд, неледовый керлинг, забеги на колясках. Из мастер-классов участников ждали: класк, новус, жульбак, рошфор и др. В 2025 году на фестивале свои мастер-классы и состязания провели федерация нарды России и федерация настольного хоккея и это стало для участников фестиваля огромным сюрпризом. Завершилось мероприятие вручением призов и сувениров участникам и победителям соревнований. Солнечный день и вкусная пицца многократно усилили эмоции от участия в фестивале.

Указом президента Российской Федерации от 16.01.2025 года № 28 в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников СВО, 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Почетными гостями и участниками мероприятия стали: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны-афганцы, ветераны боевых действий и контртеррористических операций на Северном Кавказе, люди с инвалидностью, получившие ранения в результате СВО.

Мероприятие проведено с использованием средств гранта для НКО Московской области при поддержке фонда президентских грантов. Доставка инвалидов-колясочников на мероприятие осуществлялась транспортом с подъемниками министерства социального развития Московской области.

Во время фестиваля прошла работа «Общественной приемной», которая дала возможность пообщаться с представителями: Главного бюро МСЭ по Московской области, Социального фонда России по Москве и Московской области, министерства социального развития Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.