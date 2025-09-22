В Сергиевом Посаде прошел благотворительный матч в поддержку участников СВО

В Сергиевом Посаде на стадионе «Луч» состоялся благотворительный футбольный матч между сборной города и футбольной командой «Артист», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Нашим игрокам на зеленом газоне противостояли известные музыканты. Один из основателей группы «Слот» Игорь Кэш Лобанов, звезда ТНТ Виолетта Дядюра, популярный кавер-исполнитель Миша Мар, ветераны лениградского рок-нролла группа «Е» и ряд исполнителей, известных любителям неформального искусства и слушателям «Нашего радио».

Главными героями праздника были защитники Отечества, которые пришли поддержать своих однополчан.

«Жалко, что меня комиссуют по ранению. Держитесь, пацаны. Я надеюсь, что вы вскоре вернетесь домой и обрадуете родных и близких», — сказал Рустам Берсанов, участник СВО, оператор БПЛА.

Наряду с просмотром футбола горожане могли принять участие в беспроигрышной лотерее, попробовать себя в качестве стрелков, отведать хит солдатской полевой кухни — гречневую кашу с тушенкой.

На стенде Армии России демонстрировали современные беспилотники — оружие, определяющее ход СВО.

Матч завершился в пользу сборной города, одолевшей «Аристов» в серии пенальти. Впрочем, организаторы матча неоднократно подчеркивали, что проигравших ни на поле, ни на трибунах не было.

Атмосферу дружбы увенчала концертная программа, в которой особое место уделялось подвигу наших воинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.