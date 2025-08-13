В Сергиевом Посаде продолжаются санитарно-оздоровительные мероприятия

В приоритете — наведение порядка в лесах близ населенных пунктов и вдоль автодорог. На сегодня в рамках госзадания 2025 года ведётся уборка неликвидной древесины на площади 246 гектаров. На 67,7 га проводятся выборочные санитарные рубки, в том числе в насаждениях, повреждённых ураганом «Эдгар» в прошлом году. Также идут сплошные санитарные рубки на 3,9 га, после чего на этих участках запланированы лесовосстановительные работы — посадка молодых деревьев.

Эти меры снижают риск распространения вредителей и болезней, улучшают экологическое состояние лесов, делают их безопаснее и привлекательнее для отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.