В Сергиевом Посаде отработали действия при радиационном и химическом заражении

Областные учения для сотрудников разных ведомств на тему «Организация пункта специальной обработки в случае радиационного или химического поражения» прошли в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начальник отдела ГО и ЧС администрации Сергиево-Посадского городского округа Александр Суворов сообщил, что подобные мероприятия проводятся в рамках работы МЧС не реже двух раз в месяц по разным муниципалитетам.

Специалисты провели тренировку, в ходе которой были отработаны все этапы действий в случае чрезвычайной ситуации, связанной с радиационным или химическим заражением. Были учтены все аспекты: от правильного оснащения сотрудников силовых структур до порядка действий по обеззараживанию одежды и техники, которые могли оказаться в зоне заражения.

Повторение — это эффективный способ сохранить навыки, который позволяет оперативно и результативно действовать в неожиданных ситуациях, а также оказывать помощь и обеспечивать свою безопасность.

Организатором практического занятия выступила администрация Сергиево-Посадского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.