В Сергиевом Посаде открыли обновленный лесопарк «Загорское море»

В минувшую субботу в Сергиевом Посаде состоялось открытие лесопарка «Загорское море» после масштабного благоустройства. Работы проходились в рамках региональной программы «Парки в лесу». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Территория лесопарка «Загорское море» располагается рядом с городским озером и западной частью города Сергиева Посада. Площадь благоустройства территории составляет 50 гектар.

«Мы завершили основные работы по благоустройству лесопарка «Загорское море». В эти выходные состоялось его открытие. Перед нами стояла задача сделать территорию лесопарка комфортной и безопасной, а также создать условия для отдыха в любое время года, сохранив при этом природу. Это место всегда пользовалось большой популярностью среди жителей и гостей Подмосковья, которые регулярно приезжают на пляж озера, но сама территория леса долгое время не была обустроена и не имела инфраструктуры. Теперь лесопарк доступен для комфортного отдыха людей», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В рамках благоустройства были проведены работы по санитарной очистке леса, обустройство подъездной дороги, лыжной трассы и пешеходных троп. Кроме того, созданы зоны тихого отдыха и качелями. Территория оснащена системой видеонаблюдения, освещения, охраны и различными малыми архитектурными формами, такими как скамейки, урны, контейнерные площадки, парковые качели и воркаут.

При разработке плана благоустройства были определены зоны, где будет произведена очистка от поросли и неплодородной растительности. Газоны, которые были повреждены ранее или во время работ, были восстановлены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.