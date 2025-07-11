В Сергиевом Посаде начала работу лаборатория «Игра в знаки в Служнeй слободe»

В Сергиевом Посаде начала работу городская лаборатория «Игра в знаки в Служнeй слободe». Этот проект, инициированный Фондом по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города, ставит своей целью вдохнуть новую жизнь в изучение исторического квартала и создать уникальный авторский журнал, посвященный Служнeй слободe. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый день лаборатории собрал группу энтузиастов: старших школьников, студентов, активных жителей города и представителей фонда. Приглашенным экспертом выступил антрополог РАНХиГС Никита Петров.

Участники отправились в пешую экспедицию по улицам Служнeй слободe – Карла Маркса, Шлякова, Валовой, Пионерской и Вифанской. Цель экспедиции – исследовать визуальные и текстовые слои городской среды, выявить скрытые смыслы, запечатленные в вывесках, окнах, табличках и граффити. Участникам предстояло взглянуть на историческую часть города глазами иностранного путешественника или российского паломника начала XX века.

«Мы стремимся вовлечь молодежь в осмысление истории Сергиева Посада через исследование и творчество», – подчеркнули организаторы.

Участники активно общались с жителями Служнeй слободы, которые охотно делились воспоминаниями о своих улицах. Одно из запоминающихся описаний звучало так: «В стороне и в людях».

«Я впервые в Сергиевом Посаде, и мне было интересно увидеть его не только как место расположения Лавры. Я заметил много зелени и старины, но также и заборов и решеток, словно местные жители стремятся отгородиться от внешнего мира. Может быть, от любопытных глаз туристов», – поделился своими впечатлениями Никита Петров.

После обеда участники приступили к обсуждению увиденного и коллективной дискуссии. До вечера им предстоит работать с собранным материалом, нанося визуальные символы, тексты и ассоциации на карту Сергиева Посада.

Кульминацией проекта завтра станет создание зина (малотиражного издания) и презентации, которые представят результаты исследований и творческих поисков участников. Послушать команду можно будет на фестивале «Игра в буквы» в лектории Трикотажки в 17:00.

Организаторы отмечают, что полученные материалы будут использованы для пространственного планирования, разработки навигации и благоустройства исторической среды, а такие лаборатории позволяют взглянуть на город под новым углом, сохранить его историческую память и вовлечь жителей в процесс его развития.

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