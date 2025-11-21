В Сергиево-Посадском центре бойцы СВО осваивают кулинарные навыки

Бойцы СВО и инвалиды проходят мастер-классы по кулинарии в семейном центре имени А.И. Мещерякова в Сергиево-Посадском округе. Участники учатся готовить блюда и пользоваться современной техникой, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В семейном центре имени А.И. Мещерякова действует мастерская «Кулинарные горизонты», где бойцы СВО с нарушением зрения осваивают новые кулинарные навыки. Занятия проходят с участием профессиональных поваров и кулинарных клубов, которые приезжают в центр и вместе с участниками готовят различные блюда.

В рамках комплексной реабилитации бойцы и инвалиды не только учатся кулинарии, но и получают новые профессии, занимаются спортом и развивают другие навыки. Для участников доступны современные бытовые приборы и техника, что помогает им адаптироваться к самостоятельной жизни.

В министерстве социального развития Московской области уточнили, что в центре реализуется более 25 обучающих программ и свыше 12 реабилитационных направлений. Записаться на курс реабилитации можно через региональный портал государственных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.