В Сергиево-Посадском округе выбрали новый состав молодежного парламента

В Сергиевом Посаде состоялся конкурс среди претендентов в новый созыв Молодежного парламента при Совете депутатов округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В малом зале Дворца культуры им. Ю. А. Гагарина перед конкурсной комиссией, в числе которой глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова, депутаты Московской областной Думы Олег Гаджиев и Александр Легков, депутаты окружного Совета, представители муниципальных учреждений культуры и образования, выступили 24 кандидата. Каждый рассказал о себе и своих достижениях, а также о планах и целях на будущее. Многие конкурсанты уже имеют большой опыт работы в общественных организациях.

По сумме баллов было выбрано 15 человек, которые войдут в новый состав Молодëжного парламента: Сергей Беляков, Сергей Богданов, Елизавета Великая, Ксения Вьюнова, Злата Голубева, Павел Демченко, Софья Егорова, Арсений Маланин, Мария Морозова, Арсений Мурашов, Алиса Назаренко, Анна Попова, Анастасия Популова, Наталья Скобелева, Марианна Фадеева.

«Молодежный парламент — это отличная площадка для обсуждения актуальных проблем, инициирования изменений и реализации молодежных инициатив», — сказала Оксана Ероханова, глава Сергиево-Посадского округа.

Новый состав парламента будет утвержден на ближайшем заседании Совета депутатов и сразу же приступит к работе.

