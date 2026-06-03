В Сергиево-Посадском округе проверили 250 укрытий

Проверку подвальных помещений для укрытия жителей проводят в Сергиево-Посадском округе с декабря 2025 года. Специалисты отдела гражданской обороны совместно с управляющими компаниями уже обследовали около 250 объектов и продолжат работу до конца августа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники отдела гражданской обороны и предупреждения ЧС администрации округа вместе с представителями управляющих компаний проверяют готовность укрытий в многоквартирных домах. Помещения подготавливают для временного пребывания людей в случае чрезвычайных ситуаций.

«В связи с нестабильной ситуацией в мире, мы подготавливаем помещения для укрытия граждан на случай беспилотной опасности и укрытия от фугасного и осколочного воздействия», — сказал Павел Чикалов, специалист отдела по гражданской обороне и предупреждению ЧС администрации Сергиево-Посадского округа.

Укрытия должны быть приведены в порядок и осушены. Их оборудуют посадочными местами, запасом воды, санитарными емкостями, аптечками и шанцевыми инструментами. Помещения рассчитаны на пребывание людей до 12 часов.

Жителей о местах расположения укрытий информируют управляющие компании, ТСЖ и ТСН. Проверки продолжаются и продлятся до конца августа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.