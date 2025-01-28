В Сергиево-Посадском округе провели урок мужества, посвященный детям-блокадникам

«Часовые ленинградских крыш» — так называли детей, которые не жили, а выживали в блокадном Ленинграде. О том, как это было, рассказали учащимся гимназии № 5 в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На мероприятие пригласили учеников девятых классов школы № 5 и семиклассников-юнармейцев. Лектором выступила библиотекарь Елена Арсаева, которая рассказа школьникам о жизни детей и подростков в блокадном Ленинграде.

Такой хлеб, как в блокаду, современные дети есть не стали бы: кроме ржаной муки, в нем было множество примесей, в том числе обойный клей. Но в то время, когда люди массово умирали от голода, 125 граммов и такого хлеба помогали выжить.

Ребята узнали, что их сверстники из прошлого учились в неотапливаемых классах при 30-градусном морозе. А поскольку в школах были устроены госпитали, помогали раненым: и в палате убирались, и книги им читали. Несмотря на голод и холод, учебу не останавливали.

Ребята услышали как воет сирена, бой метронома, узнали историю маленькой Тани Савичевой, которая в блокадном Ленинграде вела дневник. От голода и переживаний у Тани начались необратимые процессы в организме, и она умерла через два года после снятия блокады. А ее дневник на Нюрнбергском процессе стал доказательством преступлений фашистов.

Ученикам рассказали о подвиге таких же мальчишек и девчонок, о том, какой большой ценой они приближали Победу в Великой Отечественной войне. Это были настоящие герои — те, кто был лишен нормального детства, а вместо этого выживал и работал на заводах, чтобы обеспечивать фронту надежный тыл.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.