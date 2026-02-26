В Сергиево-Посадском округе прошли девятые Ольбинские чтения

Девятые Ольбинские чтения состоялись в гимназии имени И. Б. Ольбинского в Сергиево-Посадском округе. В конференции приняли участие 91 педагог из Подмосковья и других регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ольбинские чтения посвящены памяти Иосифа Борисовича Ольбинского, который создавал в школах особую атмосферу — домашнюю, семейную и творческую. Он оставил значительное теоретическое наследие и последователей, продолжающих развивать его идеи.

«Иосиф Борисович Ольбинский мечтал, чтобы гимназия стала образовательным центром не только для детей, но и для педагогов. Благодаря чтениям нам отчасти это удается. Задача мероприятия — обсудить актуальные вопросы развития образования, обратиться к истокам, к истории. Мы стараемся привлечь как можно больше интересных людей и извлечь максимальную пользу», — рассказала директор гимназии имени Ольбинского Ольга Филимонова.

В этом году с докладами выступят 91 участник. Помимо педагогов из Сергиева Посада и других городов Подмосковья, в округ приехали представители Петрозаводска, Миллерова и Воронежа. Участников привлекают возможность публикации материалов и широкий спектр тем.

«О нашем мероприятии постепенно узнают далеко за пределами округа. Программа очень насыщенная — темы самые разные. Мы не сужаем тематику чтений, что позволяет привлекать разные точки зрения», — отметила заместитель директора гимназии Татьяна Хвостова.

Участники конференции подчеркнули, что сохранение лучших традиций российского образования должно сочетаться с повышением его конкурентоспособности на мировом уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.