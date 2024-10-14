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В Сергиево-Посадском округе пройдет мероприятие «Отцы и дети» 20 октября

20 октября в парке «Скитские пруды» в г. Сергиев Посад пройдет праздник, посвященный Дню отца, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программу мероприятия входят «Самоварные истории» на главной аллее, где все желающие смогут угоститься чаем с баранками и познакомиться с культурным кодом округа.

С 12:00 до 15:00 в ДЦ «Под Крышей» будет работать фотовыставка «Отцы великих — великие отцы».

На главной аллее в 12:00 начнется детская развлекательная программа «Папа может» организованная парк-отелем «Русские сезоны».

В 13:00 в кафе «Панорама» состоится кулинарный мастер-класс «Самый вкусный бургер». Требуется предварительная запись по телефону: 8 (930) 334-32-88.

В 14:00 в ДЦ «Под Крышей» пройдет бесплатный мастер-класс «Подарок для папы».

Возрастное ограничение: 0+.

Парк «Скитские пруды» находится по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, влд. 151.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.