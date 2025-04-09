В Сергиево-Посадском округе к 80-летию Победы на улицах появятся объемные инсталляции

В мастерских художников по металлу в Сергиево-Посадском округе сейчас жаркая пора: здесь идет сварка конструкций, которые украсят улицы крупных населенных пунктов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего поселения округа украсят больше 400 баннеров и малых архитектурных форм.

Работа сварщика металлических конструкций требует большого терпения и выдержки. Сначала из полого трубного профиля делают заготовки, затем скрепляют их с помощью сварки, зачищают швы, красят и крепят к подставке. В фигурках голубей, гвоздик и цветущих веток яблонь добавляют элементы из пластика и баннерной ткани.

Центральные улицы Сергиева Посада также украсят баннеры и перетяжки, выполненные в стилистике официального бренд-бука праздника. На жилых домах и социальных объектах появятся огромные полотнища Георгиевских лент. А на локацию на проспекте Красной Армии у Дома художника будет установлено слово «ПОБЕДА».

Напомним, в Сергиево-Посадском округе к 9 мая приведут в порядок 61 мемориал павшим в годы войны. Все работы выполнят за счет средств муниципалитета, их завершат до 2 мая. А участники сражений — в округе их проживает всего 9 человек — будут окружены особой заботой и вниманием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.