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В Серебряных Прудах сотрудники полиции присоединились к акции «Твой выбор»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу Серебряные Пруды совместно с представителем Общественного совета Еленой Лариной провели беседы с учащимися средней общеобразовательной школы с. Клемово, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча направлена на предупреждение преступности среди несовершеннолетних и предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность.

Учащимся рассказали о последствиях употребления наркотиков, алкоголя и табака на организм, запрете пребывания на улице в ночное время суток без сопровождения взрослых.

Полицейские проинформировали слушателей об административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.