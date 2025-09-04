В селе Барановское Воскресенска благоустраивают дворовые территории

сегодня в 19:34

В городском округе Воскресенск продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. Сейчас сотрудники подрядной организации выполняют работы в селе Барановское, на улице Фабрики «Вперед», дома № 13, 14, 15, 16, 18. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Дворовые территории обустраивают тротуарами и пешеходными дорожками, устанавливают новые бордюры и оборудуют парковочные места. Также дополнительно расширили и заасфальтировали проезжую часть.

Благоустройству дворов в округе предшествуют выезды специалистов на места и обсуждения с жителями вопросов установки бордюров и парковок, обновления тротуаров и пешеходных дорожек. Все предложения и замечания принимаются к сведению.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.