В Сеченовском университете решили проблему с бюджетом для призеров олимпиад

Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко заявил о решении проблемы с нехваткой бюджетных мест для победителей и призеров олимпиад, сообщили в пресс-службе университета.

По его словам, в вузе всегда ценили талантливых и целеустремленных ребят, которые заслужили право поступить в лучшие вузы России без вступительных испытаний на основании своих достижений в олимпиадах.

В связи со сложившейся ситуацией руководство вуза совместно с министерством науки и высшего образования РФ приняло решение зачислить всех победителей и призеров олимпиад. Ректор отметил, что их будут рады увидеть в числе первокурсников.

Ранее стало известно, что порядка 100 призеров и победителей школьных олимпиад пожаловались на Сеченовский университет. Их пообещали зачислить на бюджет по специальности «Лечебное дело» без вступительных испытаний, но в итоге предложили учиться платно.