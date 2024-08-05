Скандал в Сеченовском университете: призерам олимпиад отказали в бюджете

Около 100 призеров и победителей школьных олимпиад выступили с обвинениями в адрес Сеченовского университета. Талантливым выпускникам отказали в бюджетных местах, хотя, по их словам, молодые люди имели полное право на бесплатное обучение, сообщает SHOT .

Возмущенные выпускники планировали поступать на специальность «Лечебное дело» без вступительных экзаменов, так как все они — призеры и победители школьных олимпиад. Для получения высшего образования ребята выбрали Сеченовский университет. Здесь им пообещали зачислить на бюджет «без проблем».

Однако повезло только 140 абитуриентам. Около еще 100 талантливых выпускников не нашли свои имена в списке поступивших. Оказалось, что студентов выбирали по результатам ЕГЭ по русскому языку, который даже не является профильным для университета. Не зачислили на бюджет даже тех, у кого был максимальный балл по ЕГЭ.

В итоге выпускникам предложили учиться платно. За шесть лет обучения родителям придется отдать более 5,5 млн рублей. У многих попросту нет таких денег. В Сеченовском университете заявили, что набор студентов закончился. Что касается тех абитуриентов, которые не поступили, им изначально предлагали подавать документы сразу в несколько вузов.

Ранее абитуриента приняли на учебу в московский университет НИЯУ МИФИ, а уже на следующий день сообщили об отчислении. Теперь он не может поступить на бюджет в другие вузы. Всему виной досадная ошибка.