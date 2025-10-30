В Щелкове завершается благоустройство территории в районе Молодежной набережной

В Щелкове завершаются работы по благоустройству территории между Молодежной набережной и улицей Талсинская. Этот участок превратится в удобное общественное пространство для жителей, улучшив доступ к транспорту и отдыху на свежем воздухе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

На данный момент готова пешеходная зона: уложена новая плитка, которая обеспечивает ровную и прочную поверхность для ходьбы. Также выведены коммуникации для будущего освещения, чтобы территория была безопасной в темное время суток. Для озеленения засеяли газон, а также высадили деревья — липы и клены — вместе с декоративными кустарниками. Это поможет создать приятный микроклимат и добавить тени в жаркие дни.

Городское пространство уже заметно изменилось: появились новые скамейки для отдыха, урны для поддержания чистоты, небольшие мостики через возможные неровности и круговая качель, подходящая для семей с детьми. Эти элементы делают зону более функциональной и привлекательной для повседневного использования.

Особое внимание уделили удобству жителей микрорайонов Финский и Богородский. Здесь обустроена перехватывающая парковка, где можно бесплатно оставить автомобиль. От нее проложен безопасный маршрут пешком до ближайшей станции: он освещен, вымощен и отделен от проезжей части, чтобы минимизировать риски.

В ближайшее время планируется завершить следующие этапы: установить три беседки для укрытия от дождя или солнца, добавить дополнительные качели для активного отдыха, смонтировать полноценное освещение на столбах и высадить яблони.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.