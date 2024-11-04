В Щелкове высадили красные канадские дубы в честь Дня народного единства

«Орлята России», «Юнармейцы», дошколята и советники по воспитанию, объединившись с ресурсным центром, в честь Дня народного единства высадили саженцы красных канадских дубов, которые прибыли в Московскую область прямиком из Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Председатель Кабардино-Балкарской общественной организации «Точка опоры» Ратмир Каров, прислал саженцы красных канадских дубов в подарок нашему региону, а мы в свою очередь высадили их в парке «Детский городок» и некоторых образовательных организациях городского округа Щелково Московской области.

Дуб — символ силы, долголетия и мудрости. Будущие красные дубы будут напоминать нам о том, что сила русского народа в его единстве и сплоченности.

Особую благодарность выражаем Субботину Владимиру Николаевичу — Исполняющий обязанности директора МАУК «Дирекция парков» г. о. Щёлково и всем, кто был причастен к организации это праздника.

«День народного единства — это праздник, который напоминает нам о том, что вместе, объединившись русский народ может преодолеть самые сложные трудности и справиться с любыми вызовами, в том числе и теми, которые сегодня стоят перед нашей Родиной», — региональный координатор Всероссийских проектов «Навигаторы детства» и «Орлята России» в Московской области Святослав Громов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.