В Щелкове сотрудникам хлебозавода рассказали о новых способах мошенничества

Он объяснил как обезопасить себя и своих родственников от мошеннических действий. Если вам звонит родственник даже с реального номера и просит срочно кому-то передать деньги, лучше всего сбросить вызов и перезвонить. Это обезопасит от программы для подмены номеров, которую используют злоумышленники.

Цель мошенников — завладеть персональными данными и получить доступ к Госуслугам. А затем они начинают вымогать деньги.

«Сегодня мы встретились с трудовым коллективом щелковского хлебозавода. Наша основная цель — рассказать и предупредить граждан о возможных мошеннических действиях. В последнее время участились случаи обмана граждан, и методы преступников не стоят на месте», — отметил Денис Зайцев.

Прокуратура проводит такие встречи регулярно и планирует организовывать их чаще.