В Щелкове состоялся фестиваль «Уличная физика»

Праздник уличных культур ежегодно проводится на разных площадках городского округа Щелково. В 2025-м у Ледовой арены талантливая молодежь собралась на фестиваль «Уличная физика», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Эта культура очень популярна у молодежи, поэтому сегодня в этом прекрасном сквере столько народу пришло поучаствовать в мероприятии. Был и мастер-класс по файер-шоу, были представители воркаута — это всегда интересно», — рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации г. о. Щелково Кирилл Чепелевский.

Для участия в танцевально-спортивном мероприятии, приуроченном к 100-летию Щелкова, приехали гости из Пушкино, Балашихи и Краснознаменска

Для всех артисты студии «Элегия» под руководством Анны Савушкиной показали мастер-класс по поингу. Это искусство, которое сочетает в себе элементы жонглирования, танца и художественной гимнастики. В воркаут-зоне все желающие соревновались в подтягивании. Показать силу и выносливость могли и взрослые, и дети. Надо отметить, что девочки составили достойную конкуренцию мальчишкам.

Самой ожидаемой и яркой частью программы стали баттлы по брейкингу. Брейк-данс — уличный стиль танца со множеством трюковых элементов. В дуэлях между соперниками побеждает тот, кто сможет сделать больше сложных движений технически правильно.

Оценивали танцоров судьи батллов — победители и призеры российских и мировых чемпионатов по брейкингу Артем Головко и Сергей Подлесных. Профессионалы отмечали также чувство ритма, пластику и актерское мастерство. Танцорам помогал живой барабанный бит в исполнении Александра Климченко.

Организаторы фестиваля «Уличная физика» — щелковская Федерация брейкинга при поддержке спорткомитета городского округа — основную цель фестиваля изложили в пожелании родителям. «Я желаю родителям поддерживать у детей желание заниматься спортом: отводить в секции, искать что-то новое, приходить на наши спортивные объекты, где большинство видов спорта развиваются. Мы за увеличение количества детей, которые занимаются спортом, их отрыв от дивана, от компьютера. Выходите на улицу и занимайтесь спортом вместе с ними», сказал Кирилл Чепелевский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.