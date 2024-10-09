В Щелкове прошел семинар, посвященный правам и обязанностям трудовых мигрантов

Семинар по правам и обязанностям трудовых мигрантов прошел в Щелкове. В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Щелково Виктор Семин, Имам-хатыб Щелковской соборной мечети Руслан хазрат Новиков, заместитель начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Щелковское» Евгения Рыбина и работники предприятия ООО «Пластпрофиль», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Такие встречи с трудовыми мигрантами и работодателями проводятся регулярно по поручению Антитеррористической комиссии Московской области. На этих мероприятиях представители органов власти рассказывают о нормах трудоустройства в Московской области, адаптации в коллективе и многом другом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, а также профилактики конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве в трудовом коллективе.

«Мы провели конструктивную беседу, рассказали о необходимости соблюдения российских законов и объяснили новые моменты, которые появились в законе о миграции. Представитель полиции поделился своими знаниями. Мы живём в многоконфессиональном государстве, и все мигранты, которые проживают на территории городского округа, знают и меня, и имама. Такие встречи проходят у нас регулярно», — сказал заместитель главы городского округа Щелково по территориальной безопасности Виктор Семин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.