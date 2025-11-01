В Щелкове появилась новая въездная стела

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков запустил программу по обновлению въездных групп города. В рамках этой программы в округе уже установили новую стелу — на въезде в город по Фряновскому шоссе, со стороны Москвы. Стела с названием одного из градообразующих предприятий городского округа — АО «Щелково Агрохим», была размещена у Церкви Николая Чудотворца в микрорайоне Жегалово. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Стела на данной въездной группе выполнена в современном стиле и сине-серой цветовой гамме, а также оборудована подсветкой.

«Щелково Агрохим» — предприятие со 145-летней историей, один из лидеров в производстве химических средств защиты растений в России. Компания внедряет передовые технологии в сельском хозяйстве, создает уникальные препараты, возрождает отечественную селекцию и семеноводство. «Щелково Агрохим» принимает активное участие в жизни города, а его история неразрывно связана с местными жителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.