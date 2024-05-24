В Щелкове до 27 мая принимают заявки на I музыкальный фестиваль «Саунд Сквер»

До 27 мая продолжается прием заявок на I открытый молодежный многожанровый музыкальный фестиваль «Саунд Сквер». К участию в фестивале приглашаются любительские и профессиональные молодежные музыкальные группы, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Принимаются музыкальные произведения любого жанра (классика, фолк, джаз, свинг, рок, поп и др.), не являющиеся запрещенными для исполнения на территории РФ и не содержащие нецензурную лексику, в живом исполнении.

Фестиваль будет проходить каждые выходные с 1 июня по 31 августа 2024 года на сценической площадке сквера театрально-концертного центра «Щелковский театр» (Щелково, улица Фабричная, 1А).

Контакты для подачи заявки:

e-mail: tkcfest@mail.ru

8 (915) 156–72–09 – заведующий отделом по концертной деятельности Полина Матюшина;

8 (926) 022–93–45 – заместитель директора по художественно-творческой части Ирина Полищук.

Поспешите заявить о себе, прозвучать громко и ярко на самом молодежном фестивале этого лета. Ваши будущие фанаты уже навострили ушки и ждут вашего выступления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.