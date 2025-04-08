В Щелкове 8-летний мальчик выпал из окна 3 этажа, он погиб на месте

Накануне из окна квартиры, расположенной на 3 этаже жилого дома на ул. Шмидта в Щелкове, выпал мальчик 2017 года рождения. Ребенок погиб на месте, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По предварительным данным, мальчик пришел в гости к своим друзьям, пока их родители были на работе. Дети играли в комнате, им стало душно и они открыли окно. После пострадавший, решил в дырку на москитной сетке бросать канцелярские резинки, но в какой-то момент не удержался и выпал из открытого окна.

Щелковская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Москитная сетка не спасает детей от падения из окон. Не оставляйте малолетних детей без присмотра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.