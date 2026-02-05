В Щелкове 15 февраля пройдет акция по раздельному сбору вторсырья

Жители городского округа Щелково смогут сдать вторсырье на переработку 15 февраля в МЦ «Навигатор» с 12:00 до 14:00, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Акция по раздельному сбору вторсырья пройдет в Щелкове 15 февраля. Мероприятие организуют в молодежном центре «Навигатор» по адресу: ул. Талсинская, вл. 64. Прием отходов будет осуществляться с 12:00 до 14:00 по списку центра «Собиратор», в том числе примут стекло.

Пленки и пакеты, а также композитные материалы необходимо сдавать в одном мешке без разделения на фракции. Не принимаются батарейки, ПВХ, амбушюры, бритвенные станки, полистирол с наклейками, коррекс, бейджи, виниловые пластинки, стреп-лента, CD/DVD-диски, строительные материалы, кассовые чеки и пластик SAN.

К участию приглашают постоянных участников, новичков и волонтеров объединения «Среда Роста». Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал, что число жителей, поддерживающих экологические инициативы, в регионе растет. Важной задачей остается просветительская работа с молодежью и взрослыми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.