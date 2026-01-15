В Саудовской Аравии в возрасте 142 лет умер самый старый житель страны

В Саудовской Аравии умер Насер аль-Вадаи, который считался старейшим жителем королевства, сообщает RT на Qatar Tribune.

Ему было 142 года. Отмечается, что мужчина, родившийся еще во второй половине XIX века, за свою жизнь увидел объединение эмиратов в единое государство, застал нескольких саудовских монархов и совершил хадж более 40 раз.

У него остались 134 ребенка и внука. Последний раз он женился, когда ему было 110 лет.

Ранее в Ярославле умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина. Ей было 114 лет. Женщина пережила революцию, мировые войны и становление нового государства.

