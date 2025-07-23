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В Санкт-Петербурге выявлены нарушения в работе пансионата для пожилых людей

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга и специалисты пожарного надзора провели проверку частного пансионата для пожилых людей в Санкт-Петербурге, передает «Петербургский дневник» .

Так, в ходе проверки были обнаружены несоблюдения федерального законодательства.

«В ходе проверки были обнаружены нарушения, которые представляют угрозу для жизни и здоровья постояльцев, среди которых есть ветераны ВОВ», — говорится в сообщении.

На данный момент прокурор района подал в суд иск с требованием к индивидуальному предпринимателю немедленно устранить выявленные недостатки. Результаты рассмотрения иска находятся под контролем прокуратуры района.