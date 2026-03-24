В Санкт-Петербурге стартовал экофорум 2026

Санкт-Петербургский международный экологический форум «Экология большого города — 2026» открылся в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» и продлится до 25 марта. В программе — более 60 мероприятий по вопросам охраны окружающей среды и реализации нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Форум «Экология большого города» — одно из ведущих в России конгрессно-выставочных мероприятий в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования. На площадке представлены природоохранное оборудование, современные технологии и профильные услуги.

Организаторами выступают правительство Санкт-Петербурга и компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл». Соорганизатором является Российское экологическое общество.

Деловая программа охватывает ключевые направления природоохранной деятельности. Участники обсуждают развитие экономики замкнутого цикла, совершенствование системы экологического мониторинга, сохранение водных ресурсов, расширение природно-заповедного фонда и адаптацию к изменениям климата.

В числе центральных событий — международная научно-практическая конференция «Вселенная белого медведя», международный экологический форум «День Балтийского моря», промышленный технологический форум «Региональный экомониторинг и промышленная экология», а также форум регионов «Российское экологическое общество: формируя интеллектуальную экоповестку». Информация для участников и гостей размещена на официальном сайте мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.