Жители Питера жалуются на тотальное отсутствие мобильного интернета

сегодня в 16:20

В Санкт-Петербурге произошел крупный сбой в работе мобильного интернета

Жители Санкт-Петербурга снова пожаловались на отсутствие мобильного интернета, в городе крупный сбой, следует из данных сервиса DownDetector .

За последний час на сбой пожаловались свыше 1,3 тыс. человек, за сутки — более 3,8 тыс.

Чаще всего пользователи говорят об общем сбое, сбоях мобильных приложений, сайтов, сервисов, личных кабинетов

«Мобильный интернет, скорее всего, работает по белым спискам. Яндекс-доставка работает, а другие приложения и сайты не открываются», — написал один из юзеров.

Еще один пользователь отметил, что не работают мессенджеры и мобильный интернет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.