Психолог рассказал, как пережить сбои интернета

Психолог Ланг — о сбоях интернета: для решения любой проблемы нужно ее принять

Семейный психолог Сергей Ланг объяснил, как снизить тревогу из-за сбоев в работе интернета и мессенджеров. По его словам, важно принять ситуацию и заранее договариваться о способах связи, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

В ряде регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, фиксируются сбои в работе Telegram и мобильного интернета. Пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений и низкую скорость соединения.

По словам Сергея Ланга, повышенный стресс связан с непринятием изменений.

«Для решения любой проблемы нужно ее принять. Вот сейчас так, в таких условиях мы живем и будем жить какое-то время», — объяснил психолог.

Эксперт отметил, что психика человека гибкая и способна адаптироваться, если базовые потребности — сон и еда — не нарушены. В условиях нестабильной связи он посоветовал заранее согласовывать время общения и планировать переписку.

Отдельно Ланг обратил внимание на зависимость от новостей.

«Новости нельзя потреблять в любое свободное время. Их лучше дозировать», — подчеркнул он.

Ограничение доступа к информационному потоку может стать «цифровым детоксом». Психолог также призвал не тревожиться из-за событий, на которые невозможно повлиять, и искать практические решения вместо эмоциональных реакций.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.