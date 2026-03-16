Психолог рассказал, как пережить сбои интернета
Семейный психолог Сергей Ланг объяснил, как снизить тревогу из-за сбоев в работе интернета и мессенджеров. По его словам, важно принять ситуацию и заранее договариваться о способах связи, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».
В ряде регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, фиксируются сбои в работе Telegram и мобильного интернета. Пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений и низкую скорость соединения.
По словам Сергея Ланга, повышенный стресс связан с непринятием изменений.
«Для решения любой проблемы нужно ее принять. Вот сейчас так, в таких условиях мы живем и будем жить какое-то время», — объяснил психолог.
Эксперт отметил, что психика человека гибкая и способна адаптироваться, если базовые потребности — сон и еда — не нарушены. В условиях нестабильной связи он посоветовал заранее согласовывать время общения и планировать переписку.
Отдельно Ланг обратил внимание на зависимость от новостей.
«Новости нельзя потреблять в любое свободное время. Их лучше дозировать», — подчеркнул он.
Ограничение доступа к информационному потоку может стать «цифровым детоксом». Психолог также призвал не тревожиться из-за событий, на которые невозможно повлиять, и искать практические решения вместо эмоциональных реакций.
