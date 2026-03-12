В Самарской области нашли пропавших брата и сестру
Пропавших детей из Новокуйбышевска в Самарской области нашли, противоправных действий в их отношении не совершалось, сообщает РИА Новости.
«Они найдены», — сообщили в региональном ГУМВД России.
Ранее сообщалось, что полиция города Новокуйбышевска разыскивает двух несовершеннолетних, пропавших 11 марта 2026 года около 14:00.
Анастасия Севрюгина, 2010 г. р., и Никита Севрюгин, 2016 г. р., покинули свой дом на проспекте Победы.
