В Салехарде праздник «Первая волна» пройдет 22 мая

В 2026 году ледоход на Оби в Салехарде ожидается 22 мая, в Мужах — 15 мая. С этим периодом у ненцев и ханты связаны обряды очищения и просьбы о промысловой удаче.

В Салехарде с 2014 года проходит праздник «Первая волна». Горожане жарят шашлыки и сжигают фигуру северной ведьмы Парнэко — аналога чучела зимы. Вместе с ней в огонь отправляют дощечки с записанными тревогами. По легенде, из пепла Парнэко появились комары.

У ненцев существовал обряд умывания талой водой с льдинками. Лицо протирали три раза по ходу движения Солнца и просили у духов реки здоровья и удачи.

«Обычно ненцы держатся подальше от рек. Считается, что тундровики не умеют плавать. Есть обычай задабривать духов воды, чтобы был богатый улов рыбы. Моя бабушка специально для этого собирала новые блестящие монетки. Три таких монетки она связывала при помощи кусочка ткани в узелок. Нужно было перед началом ледохода встать на еще крепкий лед Оби и кинуть в полынью или лунку этот мешочек с подношением для духов воды. Считалось, что если так не сделать, улов рыбы будет плохой, а вода на стоянках при каслании — червивой», — рассказала этноблогер Елена Худи.

Ханты бросали в реку деревянные щепки, веря, что вода унесет болезни и неудачи.

«Каждый народ надеется и верит в лучшее, отсюда и различные традиции и обряды. Есть обряд поклонения покровителю водоемов, который распределяет рыбу по рекам и озерам. Когда после ледохода впервые садишься в лодку, принято смочить макушку головы водой и попросить удачи и промысла у духов воды. По возможности сам хожу смотреть ледоход. Когда впервые сажусь в лодку, тоже макушку смачиваю водой и загадываю желание», — поделился Иван Сандрин.

