В Рузском округе родители сдали пробный ЕГЭ

Родители одиннадцатиклассников 20 марта приняли участие в акции «Родительский день ЕГЭ» в гимназии №1 Рузы. Они прошли все этапы экзаменационной процедуры, чтобы лучше понять переживания детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция прошла в гимназии №1 Рузы. Родители выпускников получили возможность на собственном опыте познакомиться с порядком проведения единого государственного экзамена и атмосферой в пункте сдачи.

Участники прошли через допуск в аудиторию, заполнили экзаменационные бланки и выполнили задания. Таким образом они смогли увидеть, как организован процесс и в каких условиях работают школьники.

По итогам мероприятия родители отметили комфортные условия проведения экзамена. Ожидается, что полученный опыт поможет им поддержать детей в период подготовки.

«Хочу отметить значимость подобных инициатив. Они помогают создать атмосферу доверия и поддержки в семьях выпускников, что особенно важно в период подготовки к экзаменам», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.