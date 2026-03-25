В Рузском округе Подмосковья поздравили работников культуры

Праздничное событие состоялось в Дороховском доме культуры, который недавно обновили после текущего ремонта. В мероприятии приняли участие глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев, его заместитель Тамара Пирогова и депутат окружного Совета Андрей Рыбальченко.

Здание стало более комфортным для посетителей и творческих коллективов. В доме культуры обновили интерьеры и оборудование, что позволило создать современные условия для занятий и проведения мероприятий. В ходе торжества работникам культуры вручили награды и благодарности, а творческие коллективы представили праздничный концерт.

«Спасибо вам за преданность делу, неиссякаемый энтузиазм и огромный вклад в сохранение наших традиций и развитие творческого потенциала молодежи! Благодаря вашему труду зажигаются новые звезды на сцене, оживают старинные обычаи и праздники, дети и взрослые находят свое призвание в искусстве, наши мероприятия становятся яркими и запоминающимися! Мы уделяем особое внимание поддержке учреждений культуры и их сотрудников — работаем над тем, чтобы создавать все условия для их профессионального роста и реализации творческих проектов. Желаю всем работникам культуры крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого вдохновения и громких оваций!» —

отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.