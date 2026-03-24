В Рузском округе наградили победителей школьной лиги

Муниципальный этап Единой школьной лиги объединил школьников Рузского округа в соревнованиях по волейболу, баскетболу 3×3, футзалу и шахматам. В турнире приняли участие команды гимназии №1, школ №2 и №3 Рузы, школ №1 и №2 имени П. Ф. Дужева в Тучково, Дороховской школы и Нестеровского лицея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.