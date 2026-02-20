В Рузском округе 28 февраля пройдет турнир «Рузская рыбалка 2026»

Открытые соревнования по подледному лову рыбы «Рузская рыбалка 2026» состоятся 28 февраля на Озернинском водохранилище в Рузском округе Подмосковья. К участию приглашают рыболовов-любителей старше 16 лет с соблюдением возрастных условий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования пройдут вблизи деревни Нововолково. Участниками могут стать рыболовы от 16 лет, а подростки до 18 лет допускаются только в сопровождении родителей или законных представителей. Дети младше 16 лет могут участвовать исключительно в составе семейной команды.

Регистрация участников начнется в 07:30 и продлится до 09:00. Торжественное открытие запланировано на 09:10, старт соревнований — на 10:00, финиш — в 12:30. Церемония награждения пройдет в 14:00. Для гостей и участников подготовят культурную программу с участием артистов и аниматоров.

«Приглашаю рыболовов-любителей принять участие в традиционном зимнем турнире по ловле рыбы со льда. Мероприятие объединит участников разного возраста и уровня подготовки. Желаю всем удачного клева! До встречи на льду!» — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Дополнительную информацию предоставят по телефону +7 (496) 272-43-41.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.