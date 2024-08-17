В Рузе снесли аварийную водонапорную башню

Полуразрушенную водонапорную башню на улице Гладышева в Рузе снесли, сообщили в администрации Рузского городского округа Московской области.

Местные жители поделились в соцсетях фото и видео процесса.

«Окончательно прощаемся с водонапорной башней. Ушла эпоха», — сообщается в Telegram-канале «Чат Рузского района».

Информация о планах снести башню появилась в начале прошлого года. Вопрос об этом на очередном совещании с главами муниципалитетов и правительством региона поднял губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он отметил, что объект портит вид населённого пункта и создаёт угрозу безопасности жителей.

«Администрацией Рузского городского округа в 2023-м будет разработан проект сноса водонапорной башни на улице Гладышева в Рузе», — отметил тогда глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

В итоге башню снесли. Однако далеко не все этому были рады. Некоторые жители Рузского округа считают, что башню можно было отремонтировать и превратить в объект культурного наследия.

«Очень жалко, а могли отреставрировать и сделать музей или что-то подобное. Это история города, почему бы и не потратиться немного», — написала в соцсетях Ирина Белова.

Впрочем, большинство местных жителей всё же были рады случившемуся. Ружане отметили, что объект нёс в себе опасность.

«Неиспользуемое сооружение, в аварийном состоянии. В чём достопримечательность? Сделали бы там что-нибудь полезное, может, и стала бы достопримечательностью», — заявил пользователь Сети с ником СевеRЯнин.

«Насчёт достопримечательностей — это вы верно заметили. Кирпичи падали на голову людей», — добавила Наталья.

Что касается аварийных зданий, то на их снос было направлено более 2,6 млн рублей. Всего за 11 лет в Рузском городском округе расселили 76 аварийных многоквартирных домов, из которых 36 уже решено было снести.

Ранее Андрей Воробьев сообщал, что в этом году планируется закончить аварийное жилье, которое было признано (таковым — ред.) до 2017 года. " И мы приступаем за следующие 5 лет также расселять следующих жителей», — сообщил Воробьев.

