В Рузе прошел прием граждан

В общественной приемной Рузского городского округа депутат совета депутатов Рузского городского округа Владимир Бурмистенков, совместно с депутатом Московской областной думы Владимиром Вшивцевым и председателем окружного совета депутатов Ириной Вереиной провели прием граждан по личным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Поступили вопросы, связанные с имеющейся задолженностью по ЖКХ, оформлением земельного участка, обеспечением лекарственными препаратами и другими аспектами.

«Взаимодействие с населением является основой эффективной работы депутатов всех уровней. Регулярные приемы позволяют поддерживать диалог и оперативно реагировать на возникающие потребности граждан. По некоторым вопросам даны разъяснения, другие в работу», — сказал глава округа.

Такие встречи необходимы, чтобы депутаты могли напрямую общаться с жителями и узнавать о проблемах и потребностях населения. Это позволяет им быть в курсе актуальных вопросов и оперативно реагировать на них, а также поддерживать диалог с гражданами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность оперативной реакции на обращения жителей.

«Наша задача — оперативно отрабатывать жалобы, реагировать на то, что беспокоит людей», — отметил глава региона.