Квест состоял из 7 станций. Чтобы их пройти, детям требовалось угадать птиц по оперению, а также растения по фотографиям, решить грибной кроссворд, вписав в листки с заданием названия грибов, ответить на вопросы литературной викторины о животных, которые являются героями фильмов или мультфильмов, разгадать экологические ребусы, соотнести названия птиц с картинками и узнать их по голосу.

Наши волонтеры работали на каждой станции. Они объясняли суть заданий, а за их выполнение выдавали воспитанникам «зеленые листы», с помощью которых определяли победителей и призеров квеста.

«Экологическое воспитание — это не просто теория, это практика, которая меняет мировоззрение и формирует личность. Анализируя экологические проблемы, дети учатся предугадывать последствия своих действий и принимать обоснованные решения. Такие занятия непременно нужны и очень важны для подрастающего поколения,» — прокомментировал Глава РУзского муниципального округа Александр Горбылёв.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.