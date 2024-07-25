В Рузе пресекли незаконный сброс строительных отходов

В Рузском округе регулярно проходят рейды по пресечению деятельности так называемых «серых возчиков» строительных отходов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сегодня в ходе одного из таких рейдов сотрудниками отдела ГО/Ч Администрации Рузского городского округа и Старорузского территориального отдела задержаны еще трое нарушителей, выбрасывавшие строительные отходы на контейнерную площадку в деревне Воробьево.

На место незамедлительно были вызваны сотрудники полиции. На всех троих нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении, а их машина изъята.

Выбрасывать строительные отходы на обычные контейнерные площадки строго запрещено. За это предусмотрена административная ответственность.

Дополнительно сообщаем, что найти зарегистрированных перевозчиков строительных отходов вы можете по ссылке или по единому номеру «122».

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.