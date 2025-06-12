В «Русском Букете» рассказали, какие цветы дарить в июне и июле
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В сервисе доставки цветов «Русский букет», который работает с 2012 года и среди услуг которого есть бесплатная доставка цветов в Москве, рассказали о букетах, которые будут в моде этим летом.
Вместо строгих букетов на первый план выходят воздушные, «рассыпчатые» композиции, где цветы как будто свободно парят. Популярны букетики с высоким центром и спадающими боками.
Снова в моде букет из одного вида цветов, но с разными оттенками и степенью раскрытости, а также моно-букеты из пионов, гортензий, ранункулюсов.
Вместо классических роз или гербер во флористике набирают популярность менее привычные растения: скабиоза, протея, антуриум, декоративный лук, целозия, хлопок.
Букеты, будто собранные на лугу, — абсолютный хит этого лета. В моде дикая ромашка, нивяник, василек, тысячелистник, полевые травы, укроп в цвету, лаванда.
Основные цвета сезона — пудрово-розовый, нежно-сливочный, охра, небесно-голубой, лавандовый, фисташковый.
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