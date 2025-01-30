В «Руспродсоюзе» рассказали о претензиях к магазинам «Светофор»
«Руспродсоюз»: половина исков Роспотребнадзора приходится на «Светофор»
Почти половина всех исков Роспотребнадзора приходится на магазины «Светофор», заявил представитель ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, его слова приводит РИА Новости.
По словам функционера организации, сеть магазинов под брендом «Светофор» нарушают законы о торговле и о возвратах товаров.
«К сети Роспотребнадзор предъявляет действительно много исков. Чуть ли не половина всех исков по розничным сетям», — рассказал Востриков.
Ранее сообщалось, что в Москве могут закрыть 14 из 22 магазинов «Светофор».
«Руспродсоюз» — межотраслевая ассоциация производителей и поставщиков всех продовольственных категорий из различных регионов страны.