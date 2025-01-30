В «Руспродсоюзе» рассказали о претензиях к магазинам «Светофор»

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Почти половина всех исков Роспотребнадзора приходится на магазины «Светофор», заявил представитель ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, его слова приводит РИА Новости .

По словам функционера организации, сеть магазинов под брендом «Светофор» нарушают законы о торговле и о возвратах товаров.

«К сети Роспотребнадзор предъявляет действительно много исков. Чуть ли не половина всех исков по розничным сетям», — рассказал Востриков.

Ранее сообщалось, что в Москве могут закрыть 14 из 22 магазинов «Светофор».

«Руспродсоюз» — межотраслевая ассоциация производителей и поставщиков всех продовольственных категорий из различных регионов страны.