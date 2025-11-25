В РПЦ заявили, что женщина должна молчать и учиться тому, что ей говорит муж

Один из священников РПЦ во время проповеди сказал, что женщина в семье должна молчать и учиться тому, что говорит ей муж, сообщает «Вечерняя Москва» .

Он уточнил, что прямая обязанность жены — заниматься только домом и детьми, пока муж зарабатывает и кормит семью.

По его словам, мужчина может заниматься любой деятельностью: политикой, религией, философией, экономикой и т. д., заодно выполняя функцию начальника над супругой.

«Муж есть глава жене, то есть он начальствует над ней. А женщина молчит и учится тому, что ей говорит муж», — сказал священник.

Ранее РПЦ предостерегла россиян от искренней веры в Деда Мороза, так как для верующего человека неправильно относиться к персонажу как к реальному доброму магу.

