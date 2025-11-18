РПЦ предостерегла россиян от искренней веры в Деда Мороза

В Русской православной церкви (РПЦ) предостерегают граждан России от излишней веры в существование Деда Мороза, так как для верующего человека неправильно относиться к персонажу как к реальному доброму магу. Об этом заявил протоиерей, настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке Федор Бородин, сообщает «Абзац» .

Протоиерей уточнил, что сам по себе сказочный персонаж не представляет опасности, если не придавать ему чрезмерного значения. Не следует относиться к Деду Морозу с большей серьезностью, чем к обычному герою детской сказки, который приносит подарки.

«Мы как христиане ни в какого вымышленного Деда Мороза не верим. Мы верим в господа Иисуса Христа. Знаем о жизни его святых, например святителя Николая, который воплощен сейчас в облике Санта-Клауса, но все-таки сильно трансформированного. Если Дед Мороз — это сказочный персонаж и к нему относятся как к персонажу мультфильма или детской сказки, то вполне возможно верить в него как в персонажа, который дарит подарки детям. Но верить в него как в доброго волшебника — это, конечно, обманываться, для христианина это неприемлемо», — подчеркнул священник.

Священнослужитель отметил, что Деда Мороза можно считать языческим идолом только в том случае, если человек пытается обращаться к нему как к реальному существу, искренне веря в его силу. Следовательно к Деду Морозу следует относиться лишь как к положительному образу из детских произведений.

