В РПЦ разрешили бить детей, но при одном условии

Священник Ткачев: иногда бить детей необходимо, но только в полных семьях

В некоторых случаях применять телесные наказания к детям «необходимо и неизбежно», но это можно делать только в полных семьях, считает протоиерей РПЦ Андрей Ткачев. По его словам, нужно, чтобы у ребенка «были образы и милосердия, и строгости»: отцу следует устраивать наказания и показывать силу, а матери — проявлять жалость, теплоту и защиту. Видео с высказыванием священника опубликовала журналистка и блогер Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» .

«Если семья неполная — там вообще не работает ничего этого», — предупредил Ткачев.

Он добавил, что в некоторых ситуациях дети ведут себя «слишком вызывающе», и их можно «остановить» только с помощью силы. В таком случае наследник или наследница неизбежно подвергнутся телесным наказаниям, потому что «противоречия накопились и они иначе не решаются», считает Ткачев.

«Но в целом, бывают случаи, когда физическое наказание неизбежно и необходимо, и для этого нужна полная семья. То есть начнем с того, что для того, чтобы физические наказания были хотя бы иногда употребляемы более менее правильно, нужна полная семья», — сказал протоиерей.

Ткачев также привел в пример устройство государства — по его словам, страны «с удовольствием» отказались бы от исправительных колоний, полиции и других силовых структур, но в таком случае наступит хаос. По мнению Ткачева, «нужен закон, а закон может наказывать, иногда — физически».

«Вы знаете, что за битого двух небитых дают. То есть люди, которые терпели что-то в жизни, они вырастают лучше. Воспитание должно быть спартанским», — добавил протоиерей Русской православной церкви.

Ранее Андрей Ткачев заявлял, что современные женщины не хотят рожать детей из-за «трусости, развращенности и слабости».