В РПЦ рассказали, как верующим относиться ко Дню всех влюбленных

Священник Борисов: День всех влюбленных — повод задуматься о природе чувств

Священник Антоний Борисов рассказал, как православным нужно относиться к празднованию Дня всех влюбленных. В РПЦ считают, что это повод задуматься о природе чувств, сообщает РИА Новости .

По словам священнослужителя, в этом вопросе важно, чем человек руководствуется. Плохо, если тот идет на поводу маркетинга: «все бегут за цветами, и я побегу». Или в том случае, когда он руководствуется потребительскими отношениями или языческим контекстом.

«Другое дело — если речь о чистых чувствах, желании лишний раз порадовать человека», — высказался Борисов.

Он подчеркнул, что это не просто «день подарков». 14 февраля стоит задуматься о природе отношений с людьми и о собственных чувствах.

Опрос показал, что меньше 50% опрошенных жителей России считают День всех влюбленных праздником. При этом отмечать его собирается только четверть респондентов.