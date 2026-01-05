В РПЦ призвали отказаться от «свинского» образа жизни в Рождество

Руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) призвал отказаться от «свинского» образа жизни в Рождество, так как смысл праздника заключается в желании человека стать лучше, добрее и ближе к богу.

«Правильное Рождество — это правильная жизнь. Обжорка и пьянка ничего хорошего не дают ни в Новый год, ни в Рождество, ни в другие дни года», — сказал Макарий в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Иеромонах добавил, что люди легко прощают себе «свинский образ жизни», но в Рождество нужно подниматься на задние ноги и снова становиться человеком.

Ранее в РПЦ резко осудили рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского с пожеланиями смерти.

