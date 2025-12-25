В РПЦ резко осудили рождественское обращение Зеленского с пожеланиями смерти

Священник Владислав Береговой, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии, резко осудил рождественское обращение Владимира Зеленского с пожеланиями смерти, назвав такие слова проявлением серьезных духовных и психических проблем, сообщает Life.ru .

Священник Владислав Береговой в беседе с Life.ru прокомментировал рождественское послание президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот пожелал смерти неназванному лицу. По мнению Берегового, подобные заявления свидетельствуют о глубоких духовных и психических проблемах украинского президента.

«Вода мокрая, трава зеленая, солнце греет, смерти никому желать не надо ни в какой из дней в году. Будет ли за это что-то Зеленскому? Наверное, вопрос не лежит в этой плоскости», — отметил священнослужитель.

Береговой подчеркнул, что сердце Зеленского наполнено злостью, которая проявляется в его словах. Он добавил, что подобные высказывания особенно неуместны в праздничные дни.

Ранее Владимир Зеленский в рождественском обращении заявил, что у всех украинцев одна мечта — «чтоб он сдох». На Западе уже раскритиковали эти слова, отметив их несоответствие христианским ценностям.

